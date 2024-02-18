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Прошла жеребьёвка турнира в Лос-Кабосе, где сыграют Зверев, Циципас и Сафиуллин

Прошла жеребьёвка турнира в Лос-Кабосе, где сыграют Зверев, Циципас и Сафиуллин
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Прошла жеребьёвка хардового турнира категории ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика), который пройдёт с 19 по 24 февраля.

Посев соревнований возглавил олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, шестая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев. Он пропустит первый раунд соревнований, а во втором сразится либо с японцем Йосихитой Нисиокой, либо с Q/LL.

Вторым сеяным турнира в Лос-Кабосе стал двукратный финалист турниров «Большого шлема», действующий чемпион грек Стефанос Циципас. Его первым соперником станет победитель матча Александар Вукич (Австралия) – Родриго Пачеко Мендес (Мексика, WC).

Отметим, что в Лос-Кабос также приехал россиянин Роман Сафиуллин. На старте он сразится с британцем Даниэлем Эвансом.

Сетка турнира ATP-250 в Лос-Кабосе
Календарь турнира ATP-250 в Лос-Кабосе
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