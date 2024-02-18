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Евгений Кафельников: не играл в теннис очень давно, последний раз — полгода назад

Евгений Кафельников: не играл в теннис очень давно, последний раз — полгода назад
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Бывшая первая ракетка мира в мужском одиночном разряде российский теннисист Евгений Кафельников, отмечающий 18 февраля 2024 года 50-летний юбилей, рассказал, когда последний раз играл в теннис.

«К сожалению, сам в теннис не играл очень давно. Последний раз где-то полгода назад. Не получается. Хотел бы чаще, но всё зависит от обстоятельств. Если они будут позволять, буду выходить на корт», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, Евгений Кафельников является победителем двух турниров серии «Большого шлема» в одиночном и четырёх в парном разряде, олимпийским чемпионом 2000 года в Сиднее, обладателем Кубка Дэвиса — 2002 в составе сборной России, победителем 27 турниров ATP в одиночном разряде и 26 в парном.

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