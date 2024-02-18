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Мирра Андреева проиграла в первом круге турнира уровня WTA впервые с 2022 года

Мирра Андреева проиграла в первом круге турнира уровня WTA впервые с 2022 года
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Сегодня, 18 февраля, российская теннисистка Мирра Андреева, 33-я ракетка мира, потерпела поражение в первом круге турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Спортсменка в трёх сетах со счётом 2:6, 6:2, 1:6 проиграла 65-й ракетке мира из США Питон Стирнс. Для 16-летней россиянки это первое поражение на старте турниров уровня WTA с 2022 года.

В последний раз Мирра Андреева проигрывала на турнирах уровня WTA в первом круге на соревнованиях категории WTA-250 в Монастире (Тунис), проходивших в октябре 2022 года. Это был дебютный турнир спортсменки на взрослом уровне, на старте которого она проиграла другой россиянке, Анастасии Потаповой, в трёх сетах.

Поражение на соревнованиях в Дубае прервало серию из десяти подряд турниров WTA, на которых Мирре Андреевой удавалось пройти минимум один круг.

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