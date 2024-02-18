Мирра Андреева потерпела поражение от американки Стирнс на старте турнира в Дубае

33-я ракетка мира 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева неудачно стартовала на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), призовой фонд которого составил $ 3 211 715.
В матче первого круга Андреева со счётом 2:6, 6:2, 1:6 потерпела поражение от 65-го номера рейтинга WTA 22-летней американки Питон Стирнс.
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Встреча теннисисток продлилась 1 час и 54 минуты. Андреева один раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Стирнс три эйса, пять двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13.
Отметим, что для Андреевой турнир в Дубае стал первым после 1/8 финала Australian Open — 2024.
Стирнс же в следующем круге сразится с чемпионкой Уимблдона-2023 чешкой Маркетой Вондроушовой (7).
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