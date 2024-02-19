Синнер — четвёртый теннисист, выигравший первые 12 матчей ATP в сезоне за последние 10 лет

Третья ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал победу над австралийцем Алексом де Минором в финале турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Эта победа стала для итальянца 12-й в ATP в сезоне-2024.

Таким образом, Синнер стал четвёртым теннисистом за последние 10 лет, которому удавалось добиться такого показателя. Ранее 12 первых матчей в сезоне выигрывали серб Новак Джокович (сезон-2016, 2018, 2023), швейцарский теннисист Роджер Федерер (сезон-2018) и испанец Рафаэль Надаль (сезон-2022).

Напомним, благодаря победе на турнире в Роттердаме Синнер обошёл российского теннисиста Даниила Медведева и поднялся на третью строчку в мировом рейтинге. Лидером рейтинга ATP остаётся Новак Джокович.