Рейтинг ATP, 19 февраля: Медведев опустился на четвёртое место

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг.

Российский теннисист Даниил Медведев лишился третьей позиции в рейтинге и опустился на одну строчку. Третьей ракеткой мира стал итальянец Янник Синнер, накануне выигравший турнир в Роттердаме. Лидером рейтинга по-прежнему является серб Новак Джокович, второе место занимает испанский спортсмен Карлос Алькарас.

Россиянин Андрей Рублёв сохранил пятую позицию, Карен Хачанов — 17-ю. Теннисист Роман Сафиуллин поднялся с 39-го на 38-е место, а перенёсший в январе операцию Аслан Карацев опустился на две строчки и теперь занимает 39-е место в рейтинге. Россиянин Павел Котов поднялся с 65-го на 64-е место.

Полная версия рейтинга:

Рейтинг ATP. 19 февраля:

1. Новак Джокович (Сербия) — 9855 очков.

2. Карлос Алькарас (Испания) — 9105.

3 (+1). Янник Синнер (Италия) — 8270.

4 (-1). Даниил Медведев (Россия) — 8265.

5. Андрей Рублёв (Россия) — 5105.

6. Александр Зверев (Германия) — 5030.

7. Хольгер Руне (Дания) — 3700.

8. Хуберт Хуркач (Польша) — 3600.

9 (+2). Алекс де Минор (Австралия) — 3210.

10 (-1). Тейлор Фритц (США) — 3065.

17. Карен Хачанов (Россия) — 2010…

38 (+1). Роман Сафиуллин (Россия) — 1080…

39 (-2). Аслан Карацев (Россия) — 1073…

64 (+1). Павел Котов (Россия) — 859.