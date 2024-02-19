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Серена Уильямс стала героиней проморолика сериала «Аватар: Легенда об Аанге»

Серена Уильямс стала героиней проморолика сериала «Аватар: Легенда об Аанге»
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23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс появилась в проморолике игрового сериала от платформы Netflix по мотивам мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге».

В видео завершившая карьеру Серена играет в теннис, используя «силу четырёх стихий». Далее в ролике мелькают кадры из сериала, который должен выйти 22 февраля.

Напомним, в 2005 году Серена озвучивала роль в оригинальном мультсериале об Аватаре.

В конце августа 2023 года 42-летняя Серена во второй раз стала мамой. У теннисистки и её мужа Алексиса Оганяна родилась вторая дочь, которую назвали Адирой Ривер. Первого ребёнка Серены (тоже дочь) зовут Олимпия.

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