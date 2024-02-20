Азаренко: не уверена, что многие видят изменения, которые Джокович внёс в свою игру

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко высказалась о попытках уйти от консервативного подхода в теннисе и изменениях, которые серб Новак Джокович внёс в свою игру.

«Когда добиваешься успеха, становишься довольно консервативным. Ты полагаешься на то, что сработало, а потом всё меняется. В теннисе изменения происходят во всём — мячи, покрытия, теннисисты и стили игры. Если вы объективно воспринимаете реальность, то понимаете, что да, я, вероятно, смогу победить 90% игроков, которые показывают на корте мой старый теннис. Но есть эти 10% игроков, с которыми встречаешься на поздних стадиях турниров. Что нужно сделать, чтобы победить их? Необходимо отходить от консервативного подхода. Я действительно пытаюсь это сделать, и это пугает. Это непросто, потому что одно дело — понять это, и совсем другое — осмелиться отойти от привычной модели игры.

В этом вопросе я стараюсь следовать примеру Джоковича. Не уверена, что многие люди на самом деле видят изменения, которые он внёс в свою игру. Это касается техники, подачи и движения. Это впечатляет», — приводит слова Азаренко WTA Insider.