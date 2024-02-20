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Вероника Кудерметова не смогла выйти в третий круг турнира в Дубае

Вероника Кудерметова не смогла выйти в третий круг турнира в Дубае
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Россиянка Вероника Кудерметова, занимающая 19-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), уступила в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

В поединке за выход в третий круг соперницей россиянки была румынская теннисистка Сорана Кырстя. Игра завершилась победой румынки со счётом 6:1, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 30 минут. Кудерметова сделала один эйс и допустила две двойные ошибки. Её соперница оформила восемь эйсов и сделала одну двойную ошибку.

Дубай (ж). 2-й круг
20 февраля 2024, вторник. 12:30 МСК
Вероника Кудерметова
19
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Сорана Кырстя
22
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя

В 1/8 финала турнира в Объединённых Арабских Эмиратах Сорана Кырстя сыграет против 31-й ракетки мира Донны Векич из Хорватии, обыгравшей вторую ракетку мира Арину Соболенко из Беларуси со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:0.

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