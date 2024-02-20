Векич прокомментировала победу над Соболенко на турнире в Дубае

31-я ракетка мира хорватская теннисистка Донна Векич высказалась о победе над белоруской Ариной Соболенко (вторая в рейтинге WTA) в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Встреча завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:0 в пользу хорватской спортсменки.

«Это довольно серьёзная победа. Арина прекрасно выступает в начале года, она отличная теннисистка. Это был тяжёлый матч. Очень рада победе. Я уже побеждала Арину пять раз, но самый важный матч выиграла она в прошлом году в четвертьфинале Australian Open. Это было болезненно. Я знала, что мне нужно показать лучший теннис, чтобы обыграть Соболенко. Рада, что всё получилось», — сказала Векич после матча.

В следующем раунде соревнований в Дубае Векич встретится с представительницей Румынии Сораной Кырстей.