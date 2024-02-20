Сафиуллин, Котов и Маррей заявились на турнир серии «челленджер» в Финиксе

Стал известен полный предварительный состав участников турнира серии «челленджер» в Финиксе (США), который пройдёт во время второй недели «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) с 12 по 17 марта.

Заявку возглавил 25-я ракетка мира, немец Ян-Леннард Штруфф. Из российских теннисистов на турнире планируют выступить Роман Сафиуллин (38-я ракетка мира) и Павел Котов (64). Кроме того, в Аризоне должны сыграть прошлогодний финалист Александр Шевченко (Казахстан, 45), действующий чемпион Нуну Боргес (Португалия, 47) и Энди Маррей (Великобритания, 50).

Полный заявочный лист выглядит следующим образом: