Соболенко — о поражении от Векич: мне кажется, что здешние условия мне совсем не подходят

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала поражение от представительницы Хорватии Донны Векич (31-я в рейтинге WTA) на турнире в Дубае (ОАЭ). Встреча завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:0 в пользу хорватской спортсменки.

«Я сыграла просто ужасно. Она показала потрясающий теннис, а я, наоборот, сыграла не лучшим образом. Мне кажется, что здешние условия мне совсем не подходят. Мне непросто соревноваться здесь, в Дубае. Я выиграла первый сет, а во втором сделала брейк, но не было ощущения, что я лидирую. Просто на этом корте мне неудобно играть.

Надеюсь, к турниру в Индиан-Уэллсе я подойду в лучшей форме», — приводит слова Соболенко пресс-служба турнира.

Отметим, что для Соболенко это был первый матч после триумфального Australian Open — 2024.