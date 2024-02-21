Маррей рассказал, почему противостоять Новаку Джоковичу в финале особенно тяжело

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей рассказал, почему играть с Новаком Джоковичем в финале особенно тяжело.

«Очевидно, противостоять ему в финалах крайне сложно. А на заключительном этапе его карьеры, я думаю, ещё сложнее. Мы много раз встречались с ним в финалах, и мне было очень трудно. Но мне кажется, учитывая его результаты за последние пять-шесть лет, некоторым молодым теннисистам, которые только начинают доходить до финалов «Мастерсов» и «Шлемов», ещё тяжелее.

Новак находится по другую сторону сетки, он уже выиграл 24 «Шлема» и, как было сказано, 98 титулов. Это действительно непросто, когда ты не обладаешь достаточным опытом в таких ситуациях, а ты стоишь напротив парня, который выиграл столько. Это правда сложно», — приводит слова Маррея Tennis World USA.

Отметим, всего Джокович и Маррей встречались на корте 36 раз, 25 из них сильнее оказывался серб.