Алькарас получил травму и покинул турнир в Рио-де-Жанейро уже после первого круга

Испанский теннисист, вторая ракетка мира, Карлос Алькарас не смог выйти во второй круг турнира ATP-500 в Рио-де-Жанейро (Бразилия). В первом круге он встречался с представителем Бразилии Тьяго Монтейро (118-я ракетка), но не смог закончить игру из-за повреждения. Об этом сообщает ATP Tour.

По информации источника, Алькарас получил травму лодыжки в первом же гейме, но попытался продолжить игру, после чего снова неудачно подвернул ногу. При помощи Монтейро испанец вернулся на скамейку, где медики перевязали ему ногу ремнями.

Продолжительность встречи составила всего 18 минут. Счёт матча на момент остановки был 1:1 в первом сете.

В следующем круге турнира Тьяго Монтейро встретится с другим бразильцем Фелипе Мелигени Родригес Альвесом (151-я ракетка).

Турнир в Рио-де-Жанейро проходит с 19 по 25 февраля. Призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 2 100 230. Действующим победителем турнира является испанец Кэмерон Норри, который в финальном матче прошлого года обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 5:7, 6:4, 7:5.