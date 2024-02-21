Анна Калинская — Елена Остапенко: текстовая трансляция матча 3-го круга турнира в Дубае

Сегодня, 21 февраля, состоится матч третьего круга турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), в котором 40-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская встретится с девятой ракеткой мира представительницей Латвии Еленой Остапенко. Поединок поставлен вторым запуском на первом корте и начнётся около 12:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Анна Калинская — Елена Остапенко в третьем круге турнира в Дубае.

По личным встречам со счётом 1-0 ведёт Калинская. Российская теннисистка обыграла Остапенко в первом круге турнира в Аделаиде в 2023 году со счётом 6:3, 6:4.

Соревнования в Дубае завершатся 24 февраля. Действующей чемпионкой турнира является чешская теннисистка Барбора Крейчикова.