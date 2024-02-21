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Маргарита Бетова: для меня Индиан-Уэллс — как пятый турнир «Большого шлема»

Маргарита Бетова: для меня Индиан-Уэллс — как пятый турнир «Большого шлема»
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Российская теннисистка Маргарита Бетова рассказала о любимых теннисных турнирах и отметила хорошую организацию соревнований в Индиан-Уэллсе.

«Я очень люблю турнир в Санкт-Петербурге. На турнире в Индиан-Уэллсе тоже очень приятно играть. Там классная атмосфера, приближенная к «Большому шлему», очень хорошая организация. Никогда не было проблем с кортами. Игроки выбирают: живут в отеле или снимают домики. Для меня Индиан-Уэллс – как пятый турнир «Большого шлема», — сказала Бетова в интервью на YouTube-канале «Больше!»

Напомним, хардовый турнир категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) пройдёт с 6 по 17 марта 2024 года. Действующей победительницей этих соревнований является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина.

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