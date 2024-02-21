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Вавринка: в оптимальном состоянии Надаль всегда будет в числе фаворитов на любом турнире

Вавринка: в оптимальном состоянии Надаль всегда будет в числе фаворитов на любом турнире
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Победитель трёх турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Стэн Вавринка высказался об испанце Рафаэле Надале.

«Рафа — великий чемпион, он уже травмировался и возвращался. Не имеет значения, сколько денег ты заработал, если ты чувствуешь эту страсть, ты хочешь продолжать. В Брисбене Надаль играл на высоком уровне, пока не получил травму. Когда он восстановится, он будет представлять опасность для всех и будет претендентом на большие трофеи. В оптимальном состоянии Рафа всегда будет в числе фаворитов, где бы ни выступал», — приводит слова Вавринки Marca.

Ранее Надаль снялся с турнира в Дохе, где должен был впервые сыграть после того, как травмировался на старте сезона в Австралии. В январе Надаль провёл первый турнир после годовой паузы, приняв участие в турнире в Брисбене, где дошёл до четвертьфинала.

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