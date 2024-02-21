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Карен Хачанов одержал 250-ю победу в карьере

Карен Хачанов одержал 250-ю победу в карьере
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17-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар), обыграв венгерского спортсмена Фабиана Марожана со счётом 6:4, 7:5. Эта победа стала для россиянина 250-й в карьере.

В 1/4 финала турнира в Дохе Хачанов встретится с представителем Финляндии Эмилем Руусувуори, занимающим 43-е место в мировом рейтинге. Хардовый турнир в Катаре завершится 24 февраля. Действующим победителем соревнований является российский теннисист Даниил Медведев.

Напомним, в марте текущего года Хачанов выступит на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) в мужском одиночном разряде, а также примет участие в парном турнире вместе с соотечественником Андреем Рублёвым.

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