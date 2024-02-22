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Де Минор в двух сетах уступил 74-й ракетке мира Михельсену на турнире в Мексике

Де Минор в двух сетах уступил 74-й ракетке мира Михельсену на турнире в Мексике
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Сегодня, 22 февраля, состоялся матч в рамках второго круга турнира серии ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика), в котором участвовали австралиец Алекс де Минор (девятая ракетка мира) и американец Алекс Михельсен (74). Михельсен одержал победу со счётом 6:4, 6:1.

Лос-Кабос. 2-й круг
22 февраля 2024, четверг. 02:10 МСК
Алекс де Минор
9
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		1
6 		6
         
Алекс Михельсен
74
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен

Продолжительность встречи составила 1 час и 23 минуты. За это время де Минор выполнил одну подачу навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один из пяти заработанных брейк-пойнтов. В свою очередь, Михельсен сделал один эйс, совершил одну двойную ошибку и реализовал четыре из шести брейк-пойнтов.

В следующем круге американец встретится с победителем пары Эмилио Навы (146) и Джордана Томпсона (40).

Алекс де Минор в прошлом году выходил в финал соревнований в Лос-Кабосе, где уступил греку Стефаносу Циципасу.

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