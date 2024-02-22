Циципас за час вышел в четвертьфинал Лос-Кабоса, обыграв австралийца Вукича
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11-я ракетка мира Стефанос Циципас из Греции вышел в 1/4 финала турнира ATP-250 в мексиканском Лос-Кабосе, на котором он посеян под вторым номером. В матче второго круга Циципас легко переиграл Александара Вукича из Австралии, находящегося на 72-й строчке мировой классификации — 6:3, 6:0.
Лос-Кабос. 2-й круг
22 февраля 2024, четверг. 03:50 МСК
72
Александар Вукич
А. Вукич
Окончен
0 : 2
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11
Стефанос Циципас
С. Циципас
Продолжительность матча составила 1 час 3 минуты. Греческий теннисист выполнил шесть подач навылет, не допустив ни одной двойной ошибки, и реализовал четыре брейк-пойнта из 11. На счету Вукича два эйса при одной двойной ошибке и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх возможностей.
В четвертьфинале Циципас сыграет с сотой ракеткой мира Александром Ковачевичем из США, который пробился в основную сетку турнира через квалификацию.
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