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Алькарас признался, что плакал после поражения от Джоковича на Итоговом турнире ATP

Алькарас признался, что плакал после поражения от Джоковича на Итоговом турнире ATP
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Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, что тяжело перенёс поражение от сербского спортсмена Новака Джоковича в полуфинальном матче Итогового турнира ATP 2023 года в Турине (Италия). Испанец проиграл Джоковичу со счётом 3:6, 2:6.

«Не уверен, но я бы сказал, что плакал после поражения от Джоковича в полуфинале Итогового турнира ATP. Было несколько поражений, которые причинили мне боль. Например, поражения от Зверева и Джоковича на Итоговом турнире и последнее поражение от Харри в Буэнос-Айресе», — приводит слова Алькараса Marca.

Напомним, Новак Джокович стал победителем Итогового турнира ATP 2023 года. В финале соревнований сербский теннисист обыграл итальянца Янника Синнера.

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