Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Роддик: мы воспринимаем величие Осаки как нечто само собой разумеющееся

Роддик: мы воспринимаем величие Осаки как нечто само собой разумеющееся
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион US Open – 2003, бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик высказался об игре японки Наоми Осаки после возвращения в тур.

«Думаю, Наоми опережает график, потому что проводить такие тяжёлые матчи и даже преуспевать в некоторых из них действительно рано после возвращения. Важно прислушиваться к своим ощущениям. Я был очень рад её возвращению на Открытый чемпионат Австралии. Если Осака наберёт форму, я не ставлю под сомнение её теннис. Её удар по-прежнему феноменален. После возвращения Осака показала действительно хороший результат. Думаю, мы воспринимаем её величие как нечто само собой разумеющееся. Если бы я был в её команде, я был бы в восторге от её последних выступлений», — приводит слова Роддика Tennis Up To Date со ссылкой на подкаст Served with Andy Roddick.

Материалы по теме
Ким Клейстерс: никогда не думала, что вернусь в спорт, как Серена Уильямс или Наоми Осака
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android