Роддик: мы воспринимаем величие Осаки как нечто само собой разумеющееся

Чемпион US Open – 2003, бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик высказался об игре японки Наоми Осаки после возвращения в тур.

«Думаю, Наоми опережает график, потому что проводить такие тяжёлые матчи и даже преуспевать в некоторых из них действительно рано после возвращения. Важно прислушиваться к своим ощущениям. Я был очень рад её возвращению на Открытый чемпионат Австралии. Если Осака наберёт форму, я не ставлю под сомнение её теннис. Её удар по-прежнему феноменален. После возвращения Осака показала действительно хороший результат. Думаю, мы воспринимаем её величие как нечто само собой разумеющееся. Если бы я был в её команде, я был бы в восторге от её последних выступлений», — приводит слова Роддика Tennis Up To Date со ссылкой на подкаст Served with Andy Roddick.