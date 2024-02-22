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Андрей Чесноков прокомментировал возможный переход Жиля Симона в команду Медведева

Андрей Чесноков прокомментировал возможный переход Жиля Симона в команду Медведева
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Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP советский и российский теннисист Андрей Чесноков отреагировал на информацию, согласно которой экс шестая ракетка мира француз Жиль Симон в скором времени пополнит команду российского теннисиста Даниила Медведева.

«Жиль Симон играл примерно в таком же стиле, как и Даниил Медведев: разыгрывал на задней линии. Жиль прошёл большой путь в теннисе, поэтому хорошо его знает. А ещё тренер Медведева неплохо знает Симона. У Сервара хорошие мозги, он понимает, что нужно Даниилу. Симон будет консультантом, почему бы не послушать его мнение? Может быть, он подскажет какие-то нюансы: например, как ближе стоять к сетке, удары с лёта. Всегда есть над чем работать», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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Источник: Жиль Симон присоединится к команде Даниила Медведева
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