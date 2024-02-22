Анна Калинская — Кори Гауфф: текстовая трансляция матча 1/4 финала турнира в Дубае

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Сегодня, 22 февраля, состоится матч 1/4 финала турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), в котором 40-я ракетка мира, российская теннисистка Анна Калинская встретится с третьей ракеткой мира, представительницей США Кори Гауфф. Поединок поставлен пятым запуском на центральном корте и начнётся около 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Анна Калинская — Кори Гауфф в четвертьфинале турнира в Дубае.

Калинская и Гауфф впервые встречаются друг с другом на корте. Победительница этого матча сыграет в полуфинале турнира с лучшей в паре Ига Свёнтек (Польша) — Чжэн Циньвэнь (Китай).

Соревнования в Дубае завершатся 24 февраля. Действующей чемпионкой турнира является чешская теннисистка Барбора Крейчикова, которая не приехала защищать титул из-за травмы.