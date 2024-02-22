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Тренер Медведева отреагировал на информацию о сотрудничестве Даниила с Жилем Симоном

Тренер Медведева отреагировал на информацию о сотрудничестве Даниила с Жилем Симоном
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Жиль Сервара, многолетний тренер чемпиона US Open – 2021, четвёртой ракетки мира россиянина Даниила Медведева, подтвердил информацию СМИ о том, что бывшая шестая ракетка мира француз Жиль Симон вошёл в тренерский штаб его подопечного.

Отметим, что Симон совсем недавно, в конце прошлого года завершил профессиональную карьеру.

«Каким будет статус Жиля в команде? Даже не знаю. Консультант, второй тренер, ассистент тренера… Мне всё равно. Важно качество работы, гармония внутри команды и результаты… Вот это и будет главным.

Всё началось на следующей день после финала US Open, когда я решил пропустить несколько турниров по личным причинам. Мы это обсуждали и через несколько недель подумали о Жиле Симоне. Исходя из своего опыта и уровня, он может привнести новое видение и рассказать больше о соперниках Даниила. Он также может помочь сохранить результаты, которых мы с Даниилом добились в последние семь лет.

После недели совместной работы я могу говорить только от себя, но мне было интересно и познавательно посмотреть на игру Даниила ещё одним взглядом», — приводит слова Сервара L’Équipe.

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