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Даниил Медведев впервые прокомментировал начало сотрудничества с Жилем Симоном

Даниил Медведев впервые прокомментировал начало сотрудничества с Жилем Симоном
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Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал решение пригласить в свою команду экс шестую ракетку мира 39-летнего француза Жиля Симона.

Отметим, что Симон совсем недавно, в конце прошлого года завершил профессиональную карьеру. Важно отметить, что статистика личных встреч (с 2017 по 2022 год) Медведева с новоиспечённым членом команды — 3:1 в пользу Жиля. Даниил одержал единственную победу (7:5, 6:4) в последнем матче, он состоялся в 2022 году на турнире в Хертогенбосхе.

«Он – дополнительный ресурс для моей команды. Он поможет нам продолжать прогрессировать, выигрывать титулы и сделает из меня более лучшую версию. Я знаю Жиля Симона как очень умного игрока, который может помочь мне прогрессировать. В частности, я надеюсь улучшить те компоненты своей игры, которые, на мой взгляд, не являются выдающимися», — приводит слова Медведева Tennis Majors.

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