Даниил Медведев назвал первый турнир, который проведёт вместе с Жилем Симоном

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев заявил, что бывшая шестая ракетка мира француз Жиль Симон будет подменять его основного тренера Жиля Сервара на некоторых турнирах.

В частности, Медведев подтвердил, что Симон будет работать с ним на грядущем турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Также недавний действующий теннисист будет сопровождать Даниила на «Мастерсах» в Мадриде и Париже. На американскую серию турниров, в частности, «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе и Майами с россиянином поедет Сервара.

«Посмотрим, что из этого выйдет. Пока всё идёт хорошо. Я надеюсь, что это сотрудничество будет долгосрочным, но это зависит от многих факторов. Я до сих пор точно не знаю, какое количество времени он будет проводить со мной. Конечно, чаще я буду ездить с Жилем Сервара, чем с Симоном», — приводит слова Медведева Tennis Majors.