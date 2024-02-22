Лапко: в Беларуси нет системы, которая может вырастить классных теннисисток

25-летняя белорусская теннисистка Вера Лапко, завершившая карьеру в январе 2024 года, рассказала о системе взращивания профессиональных теннисисток в Беларуси.

«По моему мнению, все те белорусские девушки, которые пробились на мировой уровень, не являются продуктами белорусской системы тенниса. Я говорю сейчас о себе, Виктории Азаренко, Арине Соболенко, Александре Саснович, Лидии Морозовой. Каждая из пробившихся на мировой уровень девочек уникальна своим определенным характером, который толкал их вперед.

В какой-то момент, конечно, помогли нужные люди, которые стояли во главе белорусской федерации тенниса, например, Александр Шакутин, или мой спонсор Сергей Румас. К сожалению, в Беларуси всё ещё нет той системы, которая может вырастить действительно классных игроков", — сказала Лапко в интервью Metaratings.by.

Напомним, Вера Лапко является победительницей юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии в 2016 году), а также финалисткой двух юниорских турниров Большого шлема в парном разряде.