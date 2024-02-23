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Стефанос Циципас вышел в полуфинал турнира в Мексике, где сыграет с Каспером Руудом

Стефанос Циципас вышел в полуфинал турнира в Мексике, где сыграет с Каспером Руудом
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11-я ракетка мира Стефанос Циципас вышел полуфинал теннисного турнира категории ATP-250 в городе Лос-Кабосе (Мексика).

В четвертьфинальном матче грек со счётом 7:6, 6:3 обыграл 100-ю ракетку мира американца Александра Кавачевича. Встреча теннисистов продолжалась 1 час 38 минут. Циципас сделал четыре эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету Ковачевича четыре эйса и четыре двойных ошибки, а также один реализованный брейк-пойнт из пяти.

Лос-Кабос. 1/4 финала
23 февраля 2024, пятница. 05:35 МСК
Александр Ковачевич
100
США
Александр Ковачевич
А. Ковачевич
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 1 		3
7 7 		6
         
Стефанос Циципас
11
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

В 1/2 финала Циципас сыграет с 12-й ракеткой мира норвежцем Каспером Руудом. Встреча состоится 24 февраля примерно в 5:00 мск.

Турнир WTA-250 в Лос-Кабосе проходит с 19 по 24 февраля, а призовой фонд составляет $ 915 245 млн.

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