Калинская в 2024-м обыграла столько же теннисисток из топ-10, сколько и с начала карьеры

Российская теннисистка Анна Калинская, занимающая 40-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), в сезоне-2024 одержала победы над тремя представительницами топ-10 мирового рейтинга. Столько же побед над теннисистками из лидирующей десятки было у Калинской до этого года с момента начала профессиональной карьеры.

Напомним, в 2024 году российская теннисистка обыгрывала чешку Барбору Крейчикову на турнире в Аделаиде (Австралия), а также Елену Остапенко из Латвии и американку Кори Гауфф на турнире в Дубае (ОАЭ).

23 февраля в полуфинале соревнований в ОАЭ Калинской предстоит сыграть с первой ракеткой мира Игой Свёнтек (Польша), встреча за выход в финал начнётся на центральном корте «Дубай Дьюти Фри Теннис Сентер» не ранее 18:00 мск.