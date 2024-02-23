Обидчик Рублёва 18-летний Меншик назвал своего кумира в теннисе

18-летний чешский теннисист Якуб Меншик рассказал, что его кумиром является первая ракетка мира серб Новак Джокович.

«Моим кумиром является Новак Джокович. Благодаря ему я начал заниматься теннисом. Если бы не он, меня бы здесь не было. Новак как-то пригласил меня тренироваться. Это было после финала Australian Open в 2022 году. Он знал, что для меня он главный кумир, поэтому пригласил в Белград, а потом в Черногорию. Очень приятно, что один из лучших теннисистов в истории позвал меня с собой и что я мог играть против него, вместе тренироваться. Мне очень помогают и этот опыт, и его советы», — приводит слова чешского спортсмена Tennis365.

В четверг, 22 февраля, 116-я ракетка мира одержал сенсационную победу над чемпионом Олимпиады-2020 в миксте, пятой ракеткой мира россиянином Андреем Рублёвым в четвертьфинале турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар). Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (8:6). Сегодня, 23 февраля, в полуфинале турнира. чех сыграет с французом Гаэлем Монфисом.