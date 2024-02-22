18-летний Меншик гарантировал себе дебют в топ-100 рейтинга ATP после победы над Рублёвым

116-я ракетка мира, 18-летний чешский теннисист Якуб Меншик одержал первую в карьере победу над игроком из топ-10 рейтинга ATP.

Напомним, в четвертьфинальном поединке турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар) Меншик со счётом 6:4, 7:6 (8:6) обыграл олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, пятую ракетку мира россиянина Андрея Рублёва (1). Встреча теннисистов продлилась 1 час 36 минут. До этого Якуб провёл тяжёлую встречу с Энди Марреем, которая длилась почти 3,5 часа.

Меншик впервые в карьере вышел в полуфинал турнира на уровне ATP, где сыграет с победителем матча Гаэль Монфис (Франция, WC) — Уго Умбер (Франция, 3).

Также Якуб гарантировал себе дебют в топ-100 мирового рейтинга после победы над Рублёвым. В данный момент в лайв-рейтинге юный чех поднялся на 94-е место.