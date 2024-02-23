Анна Калинская — Ига Свёнтек: россиянка выиграла первый сет в полуфинале турнира в Дубае

В Дубае (ОАЭ) проходит матч 1/2 финала турнира категории WTA-1000, в котором 40-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская встречается с польской спортсменкой Игой Свёнтек (первая в рейтинге WTA).

В первом сете победу со счётом 6:4 одержала российская спортсменка.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Анна Калинская — Ига Свёнтек в полуфинале турнира в Дубае.

Победительница этого матча сыграет в финале соревнований с Ясмине Паолини (Италия), которая в другом полуфинале взяла верх над Сораной Кырстей — 6:2, 7:6 (8:6).

Соревнования в Дубае завершатся 24 февраля. Действующей чемпионкой турнира является чешская теннисистка Барбора Крейчикова, которая не приехала защищать титул из-за травмы.