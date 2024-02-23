Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анна Калинская — Ига Свёнтек: россиянка выиграла первый сет в полуфинале турнира в Дубае

Анна Калинская — Ига Свёнтек: россиянка выиграла первый сет в полуфинале турнира в Дубае
Комментарии

В Дубае (ОАЭ) проходит матч 1/2 финала турнира категории WTA-1000, в котором 40-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская встречается с польской спортсменкой Игой Свёнтек (первая в рейтинге WTA).

В первом сете победу со счётом 6:4 одержала российская спортсменка.

Дубай (ж). 1/2 финала
23 февраля 2024, пятница. 18:25 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
4 		2
6 		4
         
Анна Калинская
40
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Анна Калинская — Ига Свёнтек в полуфинале турнира в Дубае.

Победительница этого матча сыграет в финале соревнований с Ясмине Паолини (Италия), которая в другом полуфинале взяла верх над Сораной Кырстей — 6:2, 7:6 (8:6).

Соревнования в Дубае завершатся 24 февраля. Действующей чемпионкой турнира является чешская теннисистка Барбора Крейчикова, которая не приехала защищать титул из-за травмы.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android