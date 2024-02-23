Веснина планирует открыть в Сочи теннисную академию

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде 37-летняя российская теннисистка Елена Веснина рассказала об идее создания своей академии тенниса.

«Как профессионалу, который на протяжении долгих лет играл и видел лучшие академии в мире, мне хочется, чтобы в России тоже была такая академия, чтобы у детей была возможность тренироваться и не чувствовать себя ущербными. Когда мы росли, у нас ничего не было. Хотя Сочи – это очевидное место для академии. Погодные условия позволяют тренироваться на улице десять месяцев в году. Мне очень хотелось, чтобы академия была построена именно в Сочи. Я многое для этого сделала», — сообщила теннисистка в эфире YouTube-канала «Больше!».

37-летняя теннисистка объявила о возвращении в теннисный тур 28 декабря 2023 года. На летних Олимпийских играх — 2020 в Токио теннисистка завоевала серебряную награду в миксте, ее партнёром был Аслан Карацев. После выступления на Олимпиаде спортсменка ни разу не выходила на корт.