Янчук: Калинская напомнила о себе. Обыграть Свёнтек на любом турнире — хороший результат

Советский и российский тренер по теннису Виктор Янчук высказался о сенсационной победе россиянки Анны Калинской, 40-й ракетки мира, над первой ракеткой мира из Польши Игой Свёнтек в полуфинале турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

«В последнее время Калинская напомнила о себе. Она заявила не только о себе, но и что может обыгрывать таких именитых теннисисток. Свёнтек — одна из ведущих и ярких теннисисток. Обыграть её на любом турнире — хороший результат. Конечно, лучше было бы её обыграть на турнире «Большого шлема», но в любом случае это говорит о том, что Калинская встрепенулась. Она набрала уверенности, обнаглела и замахивается на святая святых — самых сильных теннисисток мира.

Сейчас в женском теннисе нет явного лидера, что облегчает задачу. У Калинской было мастерство, но не хватало уверенности и победного настроя», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.