Теннисист Нисикори начал работу с тренером Юханссоном

Экс-четвёртая ракетка мира Кей Нисикори из Японии начал работать со шведским тренером Томасом Юханссоном. Об этом спортсмен сообщил в своих социальных сетях.

«Привет всем! Рад объявить, что Томас Юханссон будет членом моей команды в сезоне-2024. Мы уже провели несколько хороших недель во Флориде, и я счастлив, что он присоединился к команде», — написал Нишикори под постом.

Ранее финалист одного турнира Большого шлема и победитель 12-ти турниров АТР работал с Давидом Гоффином.

Напомним, что в январе 2022 года Нисикори сообщил, что ему предстоит перенести операцию на бедре. После этого с июля не выступал из-за проблем с коленом. Сейчас он восстанавливается, но в период проблем со здоровьем думал о завершении карьеры.