Янчук: финал в Дубае — успех для Калинской. Она поверит в себя

Российский тренер по теннису Виктор Янчук высказался о поражении россиянки Анны Калинской, 40-й ракетки мира, в финале турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В борьбе за титул спортсменка в трёх сетах проиграла 26-й ракетке мира из Италии Ясмине Паолини со счётом 6:4, 5:7, 5:7.

«Финал — успех для Калинской. Конечно, выигрыш турнира более значимый результат, но и финал тоже заметный. Калинская поверит в себя. Она может и дальше радовать нас своими успехами. У неё достаточно мастерства для того, чтобы играть на высшем уровне, но уверенности не хватает. Думаю, сейчас Анна и будет её приобретать после хороших побед», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Анна Калинская впервые играла в финале турнира категории WTA-1000.