Паолини: перед 1/4 финала встретила тренера Калинской. Она сказала: «Встретимся в финале»

Итальянская теннисистка Ясмине Паолини, 26-я ракетка мира, рассказала о встрече с тренером россиянки Анны Калинской, 40-й ракетки мира, Патрисией Тарабини на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), в финале которого спортсменки сыграли сегодня, 24 февраля.

«Поздравляю Анну, ты провела невероятную неделю после квалификации. Вы с Патрисией делаете отличную работу. Она один из лучших тренеров в туре. Я расскажу тебе кое-что. Перед четвертьфиналом я встретила Патрисию, и она мне сказала: «Мы встретимся в финале». Я ответила: «Вы сошли с ума?» (смеётся). И вот мы встретились в финале. Невероятно», — сказала Паолини в речи на церемонии награждения.

Напомним, Ясмине Паолини в финале турнира в Дубае в трёх сетах обыграла Анну Калинскую.