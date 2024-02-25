«Подумал, что это крутой удар». Циципас — о том, почему использует одноручный бэкхенд

Греческий теннисист Стефанос Циципас, 11-я ракетка мира, рассказал, почему он использует одноручный бэкхенд в игре.

«Я просто подумал, что это самый крутой удар. Визуально приятнее и более весело. Вы можете утверждать, что у вас больше контроля при двуручном ударе слева, но ничего не сравнится с открытым движением одноручного бэкхенда, зависящим от того, кто выбирает играть одной рукой. Это причина, по которой я использую одноручный бэкхенд», — приводит слова теннисиста We Are Tennis.

В топ-100 рейтинга ATP одноручный бэкхенд используют около десяти спортсменов, в число которых, помимо Циципаса, входят болгарин Григор Димитров, швейцарец Стэн Вавринка и итальянец Лоренцо Музетти. В топ-10 с прошлого понедельника нет ни одного игрока с одноручным ударом слева.