Баэс вышел в финал турнира в Рио-де-Жанейро, с «баранкой» обыграв Серундоло
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Аргентинский теннисист Себастьян Баэс, 30-я ракетка мира, уверенно вышел в финал турнира категории ATP-500 в Рио-де-Жанейро (Бразилия). В своём матче полуфинала спортсмен в двух сетах обыграл своего соотечественника, 22-ю ракетку мира Франсиско Серундоло, во втором сете повесив ему «баранку». Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:0.
Рио-де-Жанейро. 1/2 финала
24 февраля 2024, суббота. 23:10 МСК
30
Себастьян Баэс
С. Баэс
Окончен
2 : 0
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22
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Спортсмены провели на корте 1 час 24 минуты. По ходу матча Себастьян Баэс выполнил два эйса и реализовал пять брейк-пойнтов из десяти. На счету Франсиско Серундоло — один реализованный брейк-пойнт из семи и одна двойная ошибка.
В финале Себастьян Баэс сыграет либо с Мариано Навоне, 113-й ракеткой мира из Аргентины, либо с Кэмероном Норри, 23-й ракеткой мира из Великобритании.
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