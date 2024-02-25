Баэс вышел в финал турнира в Рио-де-Жанейро, с «баранкой» обыграв Серундоло

Аргентинский теннисист Себастьян Баэс, 30-я ракетка мира, уверенно вышел в финал турнира категории ATP-500 в Рио-де-Жанейро (Бразилия). В своём матче полуфинала спортсмен в двух сетах обыграл своего соотечественника, 22-ю ракетку мира Франсиско Серундоло, во втором сете повесив ему «баранку». Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:0.

Спортсмены провели на корте 1 час 24 минуты. По ходу матча Себастьян Баэс выполнил два эйса и реализовал пять брейк-пойнтов из десяти. На счету Франсиско Серундоло — один реализованный брейк-пойнт из семи и одна двойная ошибка.

В финале Себастьян Баэс сыграет либо с Мариано Навоне, 113-й ракеткой мира из Аргентины, либо с Кэмероном Норри, 23-й ракеткой мира из Великобритании.