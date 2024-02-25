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Сетка турнира ATP-500 в Акапулько, где сыграют Сафиуллин, Циципас, Руне и Зверев

Сетка турнира ATP-500 в Акапулько, где сыграют Сафиуллин, Циципас, Руне и Зверев
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С 26 февраля по 2 марта 2024 года состоится теннисный турнир категории ATP-500 в Акапулько (Мексика). Из российских теннисистов участие в соревнованиях примет Роман Сафиуллин, занимающий 38-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В первом круге соперником россиянина станет 11-я ракетка мира грек Стефанос Циципас.

Первый номер посева немецкий теннисист Александр Зверев, занимающий шестое место в мировом рейтинге, проведёт матч первого круга против соотечественника Даниэля Альтмайера (55-я ракетка мира). Второй сеяный, датчанин Хольгер Руне (седьмая ракетка мира), узнает своего соперника по итогам квалификации.

Сетка турнира в Акапулько

Призовой фонд хардового турнира в Мексике составит $ 2 206 080.

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