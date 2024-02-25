Симон: Медведев дал мне список из 16 неудобных игроков. Я придумал, как с ними справиться

Бывшая шестая ракетка мира французский теннисист Жиль Симон прокомментировал новость о том, что вошёл в тренерский штаб чемпиона US Open – 2021 россиянина Даниила Медведева.

«Я работаю с ним с декабря, но мы это замалчивали. В Австралии я делился с ним всеми тактическими материалами.

Я отправлял своеобразные инструкции Жилю Сервара прямо во время матчей Даниила. Он передавал их или не передавал (смеётся) в режиме реального времени! Я могу помочь им именно в тактической области.

К примеру, он дал мне список из 16 игроков, с которыми ему не нравится играть, и я придумал 16 тактических приёмов, чтобы он мог с ними справляться (смеётся). Даниил очень силён тактически и очень точно чувствует, что нужно делать, но, как и все остальные, он иногда совершает ошибки. Из-за эмоций, из-за нетерпеливости… Поэтому я стараюсь объяснить ему, и, думаю, ему это нравится», — приводит слова Симона Le Figaro.