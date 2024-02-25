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Карен Хачанов рассказал, кто станет прорывом 2024 года в теннисе

Серебряный призёр Олимпиады-2020, 27-летний российский теннисист Карен Хачанов рассказал, кто станет прорывом года в мужском теннисном туре.

По мнению 17-й ракетки мира, им может стать 22-летний британский теннисист, который сейчас занимает 53-е место в рейтинге ATP.

«Кто сможет удивить в этом году и попасть в топ-30? Я бы сказал, что им будет Джек Дрэйпер», — сказал Хачанов на YouTube-канале Mr.Tennis | Dychkovsky.

В начале января Дрэйпер обыграл казахстанского теннисиста Александра Бублика в матче 1/2 финала хардового турнира категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия). Бублик отдал сопернику обе партии. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:2), 6:4 в пользу британского спортсмена.

На Australian Open — 2024 Джек Дрэйпер дошёл до второго круга. Там его обыграл американец Томми Пол со счётом 6:2, 3:6, 6:3, 7:5.