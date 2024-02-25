Шварцман и Беккер отреагировали на призыв Маррея о создании «Мастерсов» в Южной Америке

Экс-игрок первой десятки мирового рейтинга ATP аргентинский теннисист Диего Шварцман и шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Борис Беккер поддержали призыв олимпийского чемпиона Энди Маррея к ATP о создании серии турниров «Мастерс» в Южной Америке.

«Пусть ATP знает это, Энди! С каждым годом они оказывают нам всё меньше поддержки. Не только из-за того, как болельщики поддерживают турниры. Также из-за того, сколько игроков у нас есть, и мы были на вершине, как вы знаете. Мы заслуживаем большего от ATP. Спасибо за ваши слова», — написал Шварцман в соцсетях.

«Ты абсолютно прав в своём мнении, Энди! Теннис должен развиваться во всех странах и континентах, где для этого есть предпосылки», — отметил Беккер в своём посте.

Также призыв Маррея поддержали известные теннисисты — американец Джон Иснер и аргентинец Федерико Кория.

Напомним, сейчас в Южной Америке не проходит ни одного «Мастерса». Континент принимает турниры в Кордобе и Буэнос-Айресе (Аргентина), Рио-де-Жанейро (Бразилия), Лос-Кабосе и Акапулько (Мексика) и Сантьяго (Чили). Все они проходят в феврале и относятся к категориям ATP-250 и ATP-500.