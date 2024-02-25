Вавринка опубликовал фото с матча по футволею в Рио-де-Жанейро

Швейцарский теннисист, 67-я ракетка мира Стэн Вавринка опубликовал фотографии из Рио-де-Жанейро (Бразилия). Спортсмен был зрителем матча по футволею — виду спорта, сочетающему в себе качества пляжного волейбола и футбола, зародившемуся в Бразилии.

Фото: Социальные сети Стэна Вавринки

Фото: Социальные сети Стэна Вавринки

«Всего хорошего, Рио», — оставил спортсмен подпись на португальском языке, поставив рядом хэштеги «наслаждение» и «весело».

Напомним, на турнире в Рио-де-Жанейро Стэн Вавринка завершил выступление в первом круге, проиграв в двух сетах 59-й ракетке мира из Аргентины Факундо Диасу Акоста. Далее швейцарец выступит на «Мастерсе» в Майами (США), который пройдёт с 6 по 17 марта. В этом сезоне Вавринка пока не проходил на соревнованиях дальше второго круга.