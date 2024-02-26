Экс-тренер Серены Уильямс: Синнер обладает большим потенциалом для роста, чем Алькарас

Австралийка Ренне Стаббс, бывшая первая ракетка мира в парном разряде и экс-тренер титулованной американской теннисистки Серены Уильямс, высказалась о третьей ракетке мира итальянском теннисисте Яннике Синнере.

«Думаю, что Синнер обладает большим потенциалом для роста, чем Алькарас. Он может стать лучше, он постоянно это доказывает. Игра Янника у сетки улучшается, это приходит с опытом. Кэхилл оказал огромное влияние в этом отношении. Работа над каждым аспектом игры продолжается. Соперники думают: «Как его можно атаковать? Как выиграть у него очко?» И найти ответ очень тяжело. Синнер в этом плане похож на Джоковича», — сказала Стаббс в подкасте Rennae Stubbs Tennis Podcast.

Напомним, 20-летний испанец Карлос Алькарас является победителем двух турниров «Большого шлема» (US Open — 2022 и Уимблдон-2023), а 22-летний итальянец Янник Синнер выиграл Australian Open — 2024.