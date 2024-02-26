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Энди Маррей одолел Дениса Шаповалова на старте турнира в Дубае

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей успешно стартовал на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

В матче первого круга Маррей 4:6, 7:6 (7:5), 6:3 обыграл бывшую 10-ю ракетку мира, 24-летнего канадца Дениса Шаповалова. Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 33 минуты.

Маррей три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Шаповалова 15 эйсов, 10 двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Следующим соперником Маррея в Дубае станет победитель французского противостояния Гаэль Монфис (WC) — Уго Умбер (5).

Соревнования в Дубае продлятся до 2 марта. Посев турнира возглавил чемпион US Open — 2021 россиянин Даниил Медведев.