Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Энди Маррей одолел Дениса Шаповалова на старте турнира в Дубае

Энди Маррей одолел Дениса Шаповалова на старте турнира в Дубае
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей успешно стартовал на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

В матче первого круга Маррей 4:6, 7:6 (7:5), 6:3 обыграл бывшую 10-ю ракетку мира, 24-летнего канадца Дениса Шаповалова. Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 33 минуты.

Дубай (м). 1-й круг
26 февраля 2024, понедельник. 15:35 МСК
Денис Шаповалов
120
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 5 3
4 		7 7 6
         
Энди Маррей
67
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей

Маррей три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Шаповалова 15 эйсов, 10 двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Следующим соперником Маррея в Дубае станет победитель французского противостояния Гаэль Монфис (WC) — Уго Умбер (5).

Соревнования в Дубае продлятся до 2 марта. Посев турнира возглавил чемпион US Open — 2021 россиянин Даниил Медведев.

Сетка турнира ATP-500 в Дубае
Материалы по теме
«Это стало ключом к победе». Хачанов — о том, что помогло ему завоевать титул в Дохе
«Это стало ключом к победе». Хачанов — о том, что помогло ему завоевать титул в Дохе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android