«Надеюсь, это надолго». Даниил Медведев подробно высказался о сотрудничестве с Симоном

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев подробно высказался касательно своего решения включить в команду бывшую шестую ракетку мира француза Жиля Симона.

«Турниров в году много, бывают турниры, куда Жиль (Сервара) не может по различным причинам поехать, естественно, он не может ездить со мной 365 дней в году. Раньше я часто ездил со своим тренером по физподготовке Эриком. Ну и решил попробовать кого-то добавить в команду, чтобы, скажем так, улучшить какие-то моменты, которые пока недостаточно хороши в моей игре, попробовать. Ну и это взгляд со стороны.

Я не хочу ему (Жилю Симону) давать каких-то конкретных определений, вроде «тренер», «консультант» и так далее, нет. Это просто ещё один человек в команде, который вместе со всеми будет стараться, чтобы я побеждал на турнирах и выигрывал больше матчей, лучше играл.

Иногда он будет приезжать на тренировочные недели – это уже было после Австралии и перед Австралией, три дня, иногда он будет на турнирах, иногда они будут вместе с Жилем. Это только начало. Пока всё проходит хорошо.

На какие-то конкретные сроки не договаривались, как пойдёт, будем смотреть. Надеюсь, это будет надолго, как и всегда: я стараюсь, если что-то добавлять в свою команду, то делать это надолго, с уважением и всё прочее», — сказал Медведев телеграм-каналу «Гейм Сет Макс. Теннис».