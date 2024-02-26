Фото: улыбчивый Рафаэль Надаль тренируется в Индиан-Уэллсе

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль опубликовал в социальных сетях фото с тренировки на корте турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

«Настроение и режим – Индиан-Уэллс», — подписал фото Надаль.

Фото: из личного архива Рафаэля Надаля

Вскоре, 3 марта, Надаль примет участие в выставочном матче, где сыграет с двукратным чемпионом турниров «Большого шлема», второй ракеткой мира соотечественником Карлосом Алькарасом. Мероприятие пройдёт в Лас-Вегасе.

Уже к 6 марта Надаль вернётся в Индиан-Уэллс, где сыграет в официальном матче впервые после паузы. Рафаэль выигрывал этот турнир трижды в карьере. Напомним, 37-летний Надаль в последний раз выходил на корт на январском турнире в Брисбене. После этого он получил повреждение.