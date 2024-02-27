Елена Остапенко показала, как проводила свободное время в Дубае

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017, 10-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко опубликовала в социальных сетях фото, на которых отражено, как она проводила время в Дубае (ОАЭ) вне корта.

«До следующего раза, Дубай», — подписала фото Остапенко.

Фото: из личного архива Елены Остапенко

Фото: из личного архива Елены Остапенко

Напомним, на турнире категории WTA-1000 в Дубае Остапенко (9) дошла лишь до третьего круга, где со счётом 4:6, 5:7 проиграла будущей финалистке, на тот момент 40-й ракетке мира россиянке Анне Калинской (Q).

Далее Остапенко планирует улететь в США и выступить на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, который пройдёт с 6 по 17 марта.

Отметим, что в текущем сезоне Остапенко выиграла уже 16 матчей. В прошлом, 2023 году, Остапенко смогла достичь отметки в 15 выигранных матчей только в мае.